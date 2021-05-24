На Буковине от коронавируса выздоровели более 75 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 39 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 665 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 78 908 случаев болезни. За последние сутки 665 человек выздоровели, 75 248 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1752 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 523 ПЦР-исследования и 124 экспресс-тесты.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 183 855 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 49 436 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.