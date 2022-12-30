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На Білогорівському напрямку ситуація стабілізувалася - Гайдай

На Білогорівському напрямку ситуація стабілізувалася - Гайдай

Київ • УНН

 • 209651 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. На Білогорівському напрямку ситуація стабілізувалася. Українські військові закріпилися, атаки ворога відбиваються. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Цитата

«Ситуація на Білогорівському напрямку стабілізувалася. Там закріпилися наші Сили оборони і успішно відбивають всі повністю намагання прорватися на Білогорівку російським окупаційним військам. Тобто там вже ситуація повністю контрольована», - повідомив Гайдай.

Також він розповів, що ворог вже вчетверте замінив командувача військ на напрямку Сватове-Кремінна.

Окрім того, Гайдай зазначив, що на окупованій території росіяни поновили мобілізацію, повістки видають на блокпостах

«Майже щоденна «бавовна» в тилу рашистів виводить їх з рівноваги. Минула ніч була яскрава, досі детонує…», - зазначив Гайдай.

Доповнення

Раніше Гайдай повідомляв, що з боку Білогорівки тривали важкі бої – окупанти намагалися протиснути оборону.

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