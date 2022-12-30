На Белогоровском направлении ситуация стабилизировалась
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. На Белогоровском направлении ситуация стабилизировалась. Украинские военные закрепились, атаки врага отражаются. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона, пишет УНН.
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«Ситуация на Белогоровском направлении стабилизировалась. Там закрепились наши Силы обороны и успешно отражают все целиком попытки прорваться на Белогоровку российским оккупационным войскам. То есть там уже ситуация полностью контролируемая», - сообщил Гайдай.
Также он рассказал, что враг уже в четвертый раз заменил командующего войсками на направлении Сватово-Кременная.
Кроме того, Гайдай отметил, что на оккупированной территории россияне возобновили мобилизацию, повестки выдают на блокпостах.
«Почти ежедневный «хлопок» в тылу рашистов выводит их из равновесия. Прошлая ночь была яркая, до сих пор детонирует…», - отметил Гайдай.
Дополнение
Ранее Гайдай сообщал, что со стороны Белогоровки продолжались тяжелые бои – оккупанты пытались протиснуть оборону.