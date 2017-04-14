На АЗС WOG запрацюють пункти мережі хімчисток KIMS

“На автозапровочних станціях компанії WOG планується відкрити приймальні пункти хімчисток одягу компанії KIMS”, — зазначили в компанії.

Водночас, за словами директора мережі хімчисток KIMS Тетяни Кузнєцової, практика роботи приймальних пунктів хімчисток одягу на АЗС дуже популярна на Заході.

“В західних країнах — це дуже популярна практика. А в Україні починати цю практику будемо ми”, — зазначила вона.