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На АЗС WOG запрацюють пункти мережі хімчисток KIMS

На АЗС WOG запрацюють пункти мережі хімчисток KIMS

Київ • УНН

 • 8564 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. На автозапровочних станціях компанії WOG запрацюють приймальні пункти хімчисток одягу компанії KIMS. Про це УНН повідомили у прес-службі компанії WOG.

“На автозапровочних станціях компанії WOG планується відкрити приймальні пункти хімчисток одягу компанії KIMS”, — зазначили в компанії.

Водночас, за словами директора мережі хімчисток KIMS Тетяни Кузнєцової, практика роботи приймальних пунктів хімчисток одягу на АЗС дуже популярна на Заході.

“В західних країнах — це дуже популярна практика. А в Україні починати цю практику будемо ми”, — зазначила вона.

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