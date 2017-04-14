На АЗС WOG запрацюють пункти мережі хімчисток KIMS
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На автозапровочних станціях компанії WOG запрацюють приймальні пункти хімчисток одягу компанії KIMS. Про це УНН повідомили у прес-службі компанії WOG.
“На автозапровочних станціях компанії WOG планується відкрити приймальні пункти хімчисток одягу компанії KIMS”, — зазначили в компанії.
Водночас, за словами директора мережі хімчисток KIMS Тетяни Кузнєцової, практика роботи приймальних пунктів хімчисток одягу на АЗС дуже популярна на Заході.
“В західних країнах — це дуже популярна практика. А в Україні починати цю практику будемо ми”, — зазначила вона.