На АЗС WOG заработают пункты сети химчисток KIMS

"На автозапровочних станциях компании WOG планируется открыть приемные пункты химчисток одежды компании KIMS", - отметили в компании.

Однако, по словам директора сети химчисток KIMS Татьяны Кузнецовой, практика работы приемных пунктов химчисток одежды на АЗС очень популярна на Западе.

"В западных странах - это очень популярная практика. А в Украине начинать эту практику будем мы", - отметила она.