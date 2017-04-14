На АЗС WOG заработают пункты сети химчисток KIMS
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. На автозапровочних станциях компании WOG заработают приемные пункты химчисток одежды компании KIMS. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании WOG.
"На автозапровочних станциях компании WOG планируется открыть приемные пункты химчисток одежды компании KIMS", - отметили в компании.
Однако, по словам директора сети химчисток KIMS Татьяны Кузнецовой, практика работы приемных пунктов химчисток одежды на АЗС очень популярна на Западе.
"В западных странах - это очень популярная практика. А в Украине начинать эту практику будем мы", - отметила она.