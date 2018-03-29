На атомній станції в Румунії відключили реактор
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У румунському місті Чернаводе сталося автоматичне відключення другого реактора від національної енергетичної систем в результаті виникнення несправності в електричній системі процесу. Про це повідомляє libertatea, передає УНН.
Повідомляють, що аварія сталася вранці 29 березня. Повідомлення про подію почали з'являтися близько 10 ранку.
Інцидент стався в неатомного частини процесів реактора, він не зробить негативного впливу на персонал, населення і навколишнє середовище.
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Нагадаємо, це не перший випадок аварійного відключення другого реактора Чернаводской АЕС, 8 квітня 2009 року другий реактор зупинений через несправність станції, що призвело до відключення електрики. 16 січня 2010 року через витік пара був зупинений перший енергоблок.