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На атомной станции в Румынии отключили реактор

На атомной станции в Румынии отключили реактор

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. В румынском городе Чернаводэ произошло автоматическое отключение второго реактора от национальной энергетической систем в результате возникновения неисправности в электрической системе процесса. Об этом сообщает libertatea, передает УНН.

Сообщают, что авария произошла утром 29 марта. Сообщения о происшествии начали появляться около 10 утра.

Инцидент произошел в неатомной части процессов реактора, он не окажет отрицательного воздействия на персонал, население и окружающую среду.

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Напомним, это не первый случай аварийного отключения второго реактора Чернаводской АЭС, 8 апреля 2009 года второй реактор остановлен из-за неисправности станции, что привело к отключению электричества. 16 января 2010 года из-за утечки пара был остановлен первый энергоблок.

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