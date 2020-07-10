На антитіла до covid-19 протестували менше 10% медперсоналу Київської області

Там уточнили, що загальна кількість медперсоналу по області становить 30 тис. 182 особи.

"Кількість медперсоналу, що пройшов ІФА-скринінг, становить 2 тис. 844 особи (9,4%, - ред.)", - розповіли в Київській ОДА.

В облдержадміністрації додали, що з початку пандемії ІФА-скринінг пройшли 8,81% госпіталізованих пацієнтів.

Нагадаємо, лише 7% медиків Ужгородського пологового будинку пройшли ІФА-тестування.

Також нагадаємо, ще 21 травня МОЗ оновив стандарти медичної допомоги при COVID-19, передбачивши обов'язкове ІФА-тестування.