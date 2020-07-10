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19 березня, 18:42 • 103460 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 148042 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 123146 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 137336 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 140858 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

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19 березня, 07:49 • 127042 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125563 перегляди

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18 березня, 19:01 • 124382 перегляди

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На антитіла до covid-19 протестували менше 10% медперсоналу Київської області

На антитіла до covid-19 протестували менше 10% медперсоналу Київської області

Київ • УНН

 • 18886 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Лише 9,4% медперсоналу Київської області пройшли ІФА-тестування на виявлення антитіл до covid-19. Про це у відповідь на запит УНН повідомили У Київській обласній державній адміністрації.

Там уточнили, що загальна кількість медперсоналу по області становить 30 тис. 182 особи.

"Кількість медперсоналу, що пройшов ІФА-скринінг, становить 2 тис. 844 особи (9,4%, - ред.)", - розповіли в Київській ОДА.

В облдержадміністрації додали, що з початку пандемії ІФА-скринінг пройшли 8,81% госпіталізованих пацієнтів.

Нагадаємо, лише 7% медиків Ужгородського пологового будинку пройшли ІФА-тестування.

Також нагадаємо, ще 21 травня МОЗ оновив стандарти медичної допомоги при COVID-19, передбачивши обов'язкове ІФА-тестування

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