На антитела к covid-19 протестировали менее 10% медперсонала Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Лишь 9,4% медперсонала Киевской области прошли ИФА-тестирование на выявление антител к covid-19. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Киевской областной государственной администрации.
Там уточнили, что общее количество медперсонала по области составляет 30 тыс. 182 человека.
"Количество медперсонала, прошедшего ИФА-скрининг, составляет 2 тыс. 844 человека (9,4% - ред.)", - рассказали в Киевской ОГА.
В облгосадминистрации добавили, что с начала пандемии ИФА-скрининг прошли 8,81% госпитализированных пациентов.
Напомним, только 7% медиков Ужгородского роддома прошли ИФА-тестирование.
Также напомним, еще 21 мая Минздрав обновил стандарты медицинской помощи при COVID-19, предусмотрев обязательное ИФА-тестирование.