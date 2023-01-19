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На Алеї сміливості у Києві з'явилось ім'я Шарля Мішеля

Київ • УНН

 • 1186820 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і Президент Європейської ради Шарль Мішель після завершення перемовин у Києві відвідали Алею сміливості на площі Конституції та взяли участь у відкритті іменної таблички, присвяченої європейському лідеру, передає УНН із посиланням на Офіс президента.

На Алеї сміливості у Києві з'явилось ім'я Шарля Мішеля

Деталі

Глава Української держави нагадав, що на Алеї закарбовані імена тих, хто був з Україною та підтримував українське суспільство у складні часи повномасштабного російського вторгнення.

«Ми пам’ятаємо всю допомогу й усю підтримку. Дякую вам», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до Шарля Мішеля.

Крім того, сьогодні Глава держави вручив Президенту Європейської ради орден «За заслуги» І ступеня. Таким чином було відзначено особистий внесок Шарля Мішеля у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та популяризацію Української держави у світі.

«Дякую за лідерство й лідерську підтримку України, нашої стійкості, нашої незалежності й нашого народу», – зазначив Президент України під час вручення нагороди в Маріїнському палаці.

Володимир Зеленський наголосив, що для нього честь вручити цю відзнаку.

Нагадаємо

Також на Алеї сміливості є ім'я президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президента Польщі Анджея Дуди та колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

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