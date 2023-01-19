На Алеї сміливості у Києві з'явилось ім'я Шарля Мішеля
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і Президент Європейської ради Шарль Мішель після завершення перемовин у Києві відвідали Алею сміливості на площі Конституції та взяли участь у відкритті іменної таблички, присвяченої європейському лідеру, передає УНН із посиланням на Офіс президента.
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Глава Української держави нагадав, що на Алеї закарбовані імена тих, хто був з Україною та підтримував українське суспільство у складні часи повномасштабного російського вторгнення.
«Ми пам’ятаємо всю допомогу й усю підтримку. Дякую вам», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до Шарля Мішеля.
Крім того, сьогодні Глава держави вручив Президенту Європейської ради орден «За заслуги» І ступеня. Таким чином було відзначено особистий внесок Шарля Мішеля у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та популяризацію Української держави у світі.
«Дякую за лідерство й лідерську підтримку України, нашої стійкості, нашої незалежності й нашого народу», – зазначив Президент України під час вручення нагороди в Маріїнському палаці.
Володимир Зеленський наголосив, що для нього честь вручити цю відзнаку.
Нагадаємо
Також на Алеї сміливості є ім'я президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президента Польщі Анджея Дуди та колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.