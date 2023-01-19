На Аллее смелости в Киеве появилось имя Шарля Мишеля

Детали

Глава Украинского государства напомнил, что на Аллее запечатлены имена тех, кто был с Украиной и поддерживал украинское общество в сложные времена полномасштабного российского вторжения.

«Мы помним всю помощь и всю поддержку. Спасибо вам», – сказал Владимир Зеленский, обращаясь к Шарлю Мишелю.

Кроме того, сегодня Глава государства вручил Президенту Европейского совета орден «За заслуги» І степени. Таким образом был отмечен личный вклад Шарля Мишеля в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и популяризацию Украинского государства в мире.

«Спасибо за лидерство и лидерскую поддержку Украины, нашей стойкости, нашей независимости и нашего народа», – отметил Президент Украины во время вручения награды в Мариинском дворце.

Владимир Зеленский отметил, что для него честь вручить эту награду.

Напомним

Также на Аллее смелости есть имя президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Польши Анджея Дуды и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.