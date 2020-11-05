На 81-му році життя померла дружина Лобановського
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Сьогодні на 81-му році життя померла дружина легендарного динамівського тренера Валерія Лобановського Аделаїда Панкратіївна, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби "Динамо".
"Сьогодні на 81-му році життя померла дружина легендарного динамівського тренера Валерія Лобановського Аделаїда Панкратіївна", - йдеться у повідомленні.
Співчуття рідним і близьким Аделаїди Панкратіївни висловив президент "Динамо" Ігор Суркіс.
"З безмежною скорботою зустрівши сумну звістку про смерть Аделаїди Панкратіївни Лобановської, висловлюю щирі співчуття її рідним і близьким.
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Дружина Валерія Васильовича довгі роки була частиною динамівської сім'ї, переживала з командою перемоги і поразки. Аделаїда Панкратіївна була душевною і щирою людиною, надійним тилом для нашого великого тренера і його вірною помічницею.
Щиро сумую разом із рідними та близькими Аделаїди Лобановської. Усім, хто знав цю чудову жінку, буде не вистачати її доброти і життєвого оптимізму.
Світла пам'ять про Аделаїду Панкратіївну Лобановську назавжди залишиться в наших серцях", - зазначено у повідомленні.
Довідка: Валерій Лобановський - видатний український футболіст і тренер. Багаторічний наставник «Динамо» (Київ), на чолі якого двічі вигравав Кубок володарів кубків УЄФА. Тричі був наставником збірної СРСР, з якою став віце-чемпіоном Європи 1988. Тренер збірної України у 2000—2001 роках. Один з найтитулованіших тренерів в історії світового футболу.