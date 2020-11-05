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На 81-м году жизни умерла жена Лобановского

На 81-м году жизни умерла жена Лобановского

Киев  •  УНН

 • 35660 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Сегодня на 81-м году жизни умерла жена легендарного динамовского тренера Валерия Лобановского Аделаида Панкратьевна, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы "Динамо".

“Сегодня на 81-м году жизни умерла жена легендарного динамовского тренера Валерия Лобановского Аделаида Панкратьевна”, — говорится в сообщении.

Соболезнования родным и близким Аделаиды Панкратьевны высказал президент “Динамо” Игорь Суркис.

“С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Аделаиды Панкратьевны Лобановской, выражаю искренние соболезнования ее родным и близким.

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Жена Валерия Васильевича долгие годы была частью динамовской семьи, переживала с командой победы и поражения. Аделаида Панкратьевна была душевным и искренним человеком, надежным тылом для нашего великого тренера и его верной помощницей.

Искренне скорблю вместе с родными и близкими Аделаиды Лобановской. Всем, кто знал эту замечательную женщину, будет не хватать ее доброты и жизненного оптимизма.

Светлая память о Аделаиде Панкратьевне Лобановской навсегда останется в наших сердцах”, — говорится в сообщении.

Справка: Валерий Лобановский — выдающийся украинский футболист и тренер. Многолетний наставник “Динамо” (Киев), во главе которого дважды выигрывал Кубок обладателей кубков УЕФА. Трижды был наставником сборной СССР, с которой стал вице-чемпионом Европы 1988. Тренер сборной Украины в 2000-2001 годах. Один из самых титулованных тренеров в истории мирового футбола.

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