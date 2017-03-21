Н.Стерджен: Brexit дає право на референдум щодо незалежності Шотландії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Результат референдуму щодо членства Великої Британії в ЄС наділяє шотландський уряд правом ініціювати плебісцит про незалежність Шотландії. Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, відкриваючи дводенні дебати в шотландському парламенті, присвячені обговоренню другого референдуму про незалежність краю, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Результат референдуму з питання членства (Британії) в ЄС дає шотландському уряду незаперечні демократичні повноваження для проведення референдуму про незалежність”, — сказала Н.Стерджен.
За її словами, уряд Шотландії “не прагнув до проведення голосування про незалежність відразу після референдуму з питання Brexit”.
“Ми намагалися знайти взаєморозуміння з урядом Великобританії. Всі ці зусилля досягти компромісу була відкинуті”, — зазначила перший міністр.
Вона нагадала про те, що основною вимогою Единбурга до Лондона була гарантія “збереження Шотландії на єдиному європейському ринку” після виходу Сполученого Королівства з ЄС, а також надання шотландській владі права на участь у переговорах із Брюсселем.
“З боку британського уряду не було ніяких значимих спроб вивчити ці варіанти”, — додала Н.Стерджен.
Нагадаємо, голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що на 29 квітня скликає лідерів Євросоюзу на саміт для обговорення виходу Великої Британії з ЄС.