Н.Стерджен: Brexit дает право на референдум о независимости Шотландии

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 57231 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 124897 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 184142 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134093 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127128 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119062 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106635 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107650 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Н.Стерджен: Brexit дает право на референдум о независимости Шотландии

Н.Стерджен: Brexit дает право на референдум о независимости Шотландии

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Результат референдума о членстве Великобритании в ЕС наделяет шотландское правительство правом инициировать плебисцит о независимости Шотландии. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, открывая двухдневные дебаты в шотландском парламенте, посвященные обсуждению второго референдума о независимости края, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

"Результат референдума по вопросу членства (Великобритании) в ЕС дает шотландскому правительству неоспоримые демократические полномочия для проведения референдума о независимости", - сказала Н.Стерджен.

По ее словам, правительство Шотландии "не стремилось к проведению голосования о независимости сразу после референдума по вопросу Brexit".

"Мы пытались найти взаимопонимание с правительством Великобритании. Все эти усилия достичь компромисса были отвергнуты ", - отметила первый министр.

Она напомнила о том, что основным требованием Эдинбурга к Лондону была гарантия "сохранения Шотландии на едином европейском рынке" после выхода Соединенного Королевства из ЕС, а также предоставление шотландской власти права на участие в переговорах с Брюсселем.

"Со стороны британского правительства не было никаких значимых попыток изучить эти варианты", - добавила Н.Стерджен.

Напомним, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что на 29 апреля созывает лидеров Евросоюза на саммит для обсуждения выхода Великобритании из ЕС .

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