Н.Стерджен: Brexit дает право на референдум о независимости Шотландии

"Результат референдума по вопросу членства (Великобритании) в ЕС дает шотландскому правительству неоспоримые демократические полномочия для проведения референдума о независимости", - сказала Н.Стерджен.

По ее словам, правительство Шотландии "не стремилось к проведению голосования о независимости сразу после референдума по вопросу Brexit".

"Мы пытались найти взаимопонимание с правительством Великобритании. Все эти усилия достичь компромисса были отвергнуты ", - отметила первый министр.

Она напомнила о том, что основным требованием Эдинбурга к Лондону была гарантия "сохранения Шотландии на едином европейском рынке" после выхода Соединенного Королевства из ЕС, а также предоставление шотландской власти права на участие в переговорах с Брюсселем.

"Со стороны британского правительства не было никаких значимых попыток изучить эти варианты", - добавила Н.Стерджен.

Напомним, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что на 29 апреля созывает лидеров Евросоюза на саммит для обсуждения выхода Великобритании из ЕС .