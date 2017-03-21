Н.Стерджен: Brexit дает право на референдум о независимости Шотландии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Результат референдума о членстве Великобритании в ЕС наделяет шотландское правительство правом инициировать плебисцит о независимости Шотландии. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, открывая двухдневные дебаты в шотландском парламенте, посвященные обсуждению второго референдума о независимости края, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Результат референдума по вопросу членства (Великобритании) в ЕС дает шотландскому правительству неоспоримые демократические полномочия для проведения референдума о независимости", - сказала Н.Стерджен.
По ее словам, правительство Шотландии "не стремилось к проведению голосования о независимости сразу после референдума по вопросу Brexit".
"Мы пытались найти взаимопонимание с правительством Великобритании. Все эти усилия достичь компромисса были отвергнуты ", - отметила первый министр.
Она напомнила о том, что основным требованием Эдинбурга к Лондону была гарантия "сохранения Шотландии на едином европейском рынке" после выхода Соединенного Королевства из ЕС, а также предоставление шотландской власти права на участие в переговорах с Брюсселем.
"Со стороны британского правительства не было никаких значимых попыток изучить эти варианты", - добавила Н.Стерджен.
Напомним, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что на 29 апреля созывает лидеров Евросоюза на саммит для обсуждения выхода Великобритании из ЕС .