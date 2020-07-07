МЗС відновлює роботу дипломатичних установ України за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Міністерство закордонних справ відновлює роботу дипломатичних установ України за кордоном. Про це під час онлайн-брифінгу сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Ми відновлюємо роботу закордонних дипломатичних установ, посольств і консульств України за кордоном. Станом на сьогодні повністю або частково відновлено консульський прийом у 105 посольствах та консульствах. Загалом їх 116", - сказав Кулеба.
Він нагадав, що робота дипустанов була припинена у зв’язку з поширенням пандемії COVID-19.
"11 дипломатичних установ, які не відновили роботу, перебувають у країнах, де пандемічна ситуація є особливо складною", - додав він.
Як повідомлялося раніше в УНН, Кулеба назвав 7 категорій громадян, які можуть в’їжджати до ЄС, попри заборони.