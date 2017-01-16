МЗС України сьогодні в Гаазі подасть позов проти Росії - М.Беца
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Міністерство закордонних справ України сьогодні в Гаазі подасть позов проти Росії до Міжнародного суду ООН. Про це написала речник МЗС Мар'яна Беца у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“На виконання доручення Президента сьогодні в Гаазі буде подано позов проти РФ до Міжнародного Суду ООН (16:30 за м.ч.)”, — написала М.Беца.
Вона також наголосила, що Росія має понести міжнародну відповідальність за вчинення актів тероризму та дискримінації.
“Відповідальність РФ за скоєні злочини неминуча”, — додала речник МЗС.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко сьогодні, 16 січня, доручив МЗС України передати позов суду в Гаазі проти Росії.