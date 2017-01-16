МИД Украины сегодня в Гааге подаст иск против России - М.Беца
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины сегодня в Гааге подаст иск против России в Международный суд ООН. Об этом написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Во исполнение поручения Президента сегодня в Гааге подан иск против РФ в Международный Суд ООН (16:30 по м.в.)", - написала М.Беца.
Она также отметила, что Россия должна понести международную ответственность за совершение актов терроризма и дискриминации.
"Ответственность РФ за совершенные преступления неизбежна", - добавила пресс-секретарь МИД.
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко сегодня, 16 января, поручил МИД Украины передать иск в суд в Гааге против России.