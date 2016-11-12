МЗС України готує ноту до польської сторони через спалений український прапор
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Посольство України в Польщі засуджує спалення державного прапора України на “Марші незалежності” у Варшаві й очікує від польської сторони реакції на цей інцидент і покарання зловмисників, заявив тимчасовий повірник у справах України в Польщі Василь Зварич, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Звичайно, боляче було дивитися на такі ганебні дії. Гадаю, що переважній більшості поляків, які по-дружньому налаштовані до українців, також огидно було спостерігати за спаленням прапора. Дії, які ображають національні символи суверенної, а тим більше дружньої сусідньої держави, якою є Україна, є неприйнятними і неповинні стававтися у країні, з якою ми розвиваємо стратегічне партнерство,” — зазначив В.Зварич.
Так він вказав, що українська сторона очікує “невідкладної реакції на цей ганебний акт вандалізму”, і висловив сподівання, що винні будуть належно покарані й таких інцидентів у майбутньому більше не буде.
В.Зварич також поінформував, що посольство України готує офіційну ноту до Міністерства закордонних справ Польщі з приводу цього інциденту.
Як повідомляв УНН, під час Маршу незалежності у Варшаві спалили прапор України.