МИД Украины готовит ноту польской стороны через сожженный украинский флаг
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Посольство Украины в Польше осуждает сожжение государственного флага Украины на "Марше независимости" в Варшаве и ожидает от польской стороны реакции на этот инцидент и наказания злоумышленников, заявил временный поверенный в делах Украины в Польше Василий Зварыч, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода " .
“Конечно, больно было смотреть на такие позорные действия. Думаю, что подавляющему большинству поляков, по-дружески настроенные к украинцам, также противно было наблюдать за сожжением флага. Действия, которые оскорбляют национальные символы суверенного, а тем более дружественной соседней страны, которой является Украина, неприемлемы и не должны оставаться в стране, с которой мы развиваем стратегическое партнерство”, - отметил В.Зварич.
Так он указал, что украинская сторона ожидает “неотложной реакции на этот позорный акт вандализма”, и выразил надежду, что виновные будут должным образом наказаны и таких инцидентов в будущем больше не будет.
В.Зварич также сообщил, что посольство Украины готовит официальную ноту в Министерство иностранных дел Польши по поводу этого инцидента.
Как сообщал УНН, во время Марша независимости в Варшаве сожгли флаг Украины.