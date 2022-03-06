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МЗС: опрацьовують різні варіанти закриття неба над Україною

МЗС: опрацьовують різні варіанти закриття неба над Україною

Київ • УНН

 • 184278 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. На сьогодні опрацьовують різні варіанти того, як можна закрити небо над Україною. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в понеділок, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Зараз опрацьовуються різні опції, різні варіанти того, як можна закрити небо над Україною, як можна вичистити з неба російські літаки. Це теж надзвичайно складна тема. Не припиняйте вимагати цього – рано чи пізно ми доб’ємося того, що у той чи інший спосіб ми змінимо на свою користь ситуацію в українському небі. Але для цього потрібно безперервно тиснути”, - сказав міністр.

Раніше

Як писав УНН, міністри закордонних справ НАТО 4 березня обговорювали питання про введення над Україною безпольотної зони, однак вони не хочуть спрямовувати  у повітряний простір України свої літаки.

Як заявив президент Володимир Зеленський, відмовившись закрити небо над Україною, керівництво НАТО дало зелене світло подальшому бомбардуванню військами Російської Федерації території Української держави.

Українські Національні Новини

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