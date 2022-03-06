МЗС: опрацьовують різні варіанти закриття неба над Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На сьогодні опрацьовують різні варіанти того, як можна закрити небо над Україною. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в понеділок, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Зараз опрацьовуються різні опції, різні варіанти того, як можна закрити небо над Україною, як можна вичистити з неба російські літаки. Це теж надзвичайно складна тема. Не припиняйте вимагати цього – рано чи пізно ми доб’ємося того, що у той чи інший спосіб ми змінимо на свою користь ситуацію в українському небі. Але для цього потрібно безперервно тиснути”, - сказав міністр.
Раніше
Як писав УНН, міністри закордонних справ НАТО 4 березня обговорювали питання про введення над Україною безпольотної зони, однак вони не хочуть спрямовувати у повітряний простір України свої літаки.
Як заявив президент Володимир Зеленський, відмовившись закрити небо над Україною, керівництво НАТО дало зелене світло подальшому бомбардуванню військами Російської Федерації території Української держави.