МЗС направило до РФ понад 100 звернень з вимогою звільнити українських політв’язнів – М.Беца
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністерство закордонних справ надіслало до Російської Федерації більше 100 звернень та 200 дипломатичних нот з вимогою звільнити українських політичних в’язнів. Про під час брифінгу повідомила спікер МЗС Мар'яна Беца, передає кореспондент УНН.
“...російській стороні постійно надсилаються звернення та ноти. Більше ста звернень та 200 дипломатичних нот з вимогою звільнення наших політв’язнів було надіслано російській стороні”, — повідомила М.Беца.
Вона також зазначила, що понад 150 разів консульські посадові особи відвідали українських політв’язнів у Росії.
“Станом на сьогодні в Росії, за нашою інформацією знаходиться 17 громадян України, які незаконно утримуються, незаконно заарештовані на політичних сфабрикованих обвинуваченнях”, — зазначила М.Беца.
Також спікер МЗС наголосила, що питання звільнення українських бранців Кремля, які незаконно утримуються на політичних мотивах в Російській Федерації, а також в окупованому Криму — це один з головних пріоритетів МЗС.
“Питання звільнення українських бранців Кремля постійно перебуває на порядку денному переговорів з Росією. Президент України, Міністр закордонних справ на будь-якому майданчику піднімають питання щодо необхідності звільнення наших бранців. Ми також співпрацюємо з адвокатами та надаємо допомогу родичам”, — додала вона.
Нагадаємо, р ечниця МЗС України Мар'яна Беца, коментуючи рішення московського суду про продовження Р.Сущенку заявила, що відмова у зміні запобіжного заходу українському журналісту свідчить про заангажованість російської судової системи.