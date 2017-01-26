МИД направил в РФ более 100 обращений с требованием освободить украинских политзаключенных - М.Беца

"... Российской стороне постоянно направляются обращения и ноты. Более ста обращений и 200 дипломатических нот с требованием освобождения наших политзаключенных было отправлено российской стороне ", - сообщила М.Беца.

Она также отметила, что более 150 раз консульские должностные лица посетили украинских политзаключенных в России.

"По состоянию на сегодня в России, по нашей информации находится 17 граждан Украины, которые незаконно удерживаются, незаконно арестованы за политическими сфабрикованными обвинениями", - отметила М.Беца.

Также спикер МИД подчеркнула, что вопрос освобождения украинских пленников Кремля, которые незаконно удерживаются по политическим мотивам в Российской Федерации, а также в оккупированном Крыму - это один из главных приоритетов МИД.

"Вопрос освобождения украинских пленников Кремля постоянно находится на повестке дня переговоров с Россией. Президент Украины, Министр иностранных дел на любой площадке поднимают вопрос о необходимости освобождения наших пленников. Мы также сотрудничаем с адвокатами и оказываем помощь родственникам ", - добавила она.

Напомним, спикер МИД Украины Марьяна Беца, комментируя решение московского суда о продлении меры пресечения Р.Сущенку заявила, что отказ в изменении меры пресечения украинскому журналисту свидетельствует о заангажированности российской судебной системы .