МИД направил в РФ более 100 обращений с требованием освободить украинских политзаключенных - М.Беца
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Министерство иностранных дел направило в Российскую Федерацию более 100 обращений и 200 дипломатических нот с требованием освободить украинских политзаключенных. Об этом во время брифинга сообщила спикер МИД Марьяна Беца, передает корреспондент УНН.
"... Российской стороне постоянно направляются обращения и ноты. Более ста обращений и 200 дипломатических нот с требованием освобождения наших политзаключенных было отправлено российской стороне ", - сообщила М.Беца.
Она также отметила, что более 150 раз консульские должностные лица посетили украинских политзаключенных в России.
"По состоянию на сегодня в России, по нашей информации находится 17 граждан Украины, которые незаконно удерживаются, незаконно арестованы за политическими сфабрикованными обвинениями", - отметила М.Беца.
Также спикер МИД подчеркнула, что вопрос освобождения украинских пленников Кремля, которые незаконно удерживаются по политическим мотивам в Российской Федерации, а также в оккупированном Крыму - это один из главных приоритетов МИД.
"Вопрос освобождения украинских пленников Кремля постоянно находится на повестке дня переговоров с Россией. Президент Украины, Министр иностранных дел на любой площадке поднимают вопрос о необходимости освобождения наших пленников. Мы также сотрудничаем с адвокатами и оказываем помощь родственникам ", - добавила она.
Напомним, спикер МИД Украины Марьяна Беца, комментируя решение московского суда о продлении меры пресечения Р.Сущенку заявила, что отказ в изменении меры пресечения украинскому журналисту свидетельствует о заангажированности российской судебной системы .