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МВС: якщо служби на Пасху відвідає десята частина від торішньої кількості людей, буде ще один спалах COVID-19

Київ • УНН

 • 14528 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Якщо служби у церквах на Великдень відвідає десята частина від торішньої кількості людей, буде ще один спалах COVID-19. Про це повідомив директор департаменту комунікації МВС, передає УНН з посиланням на повідомлення МВС у Facebook.

"Минулоріч релігійні служби відвідало 7,5 мільйонів українців, якщо цього року прийде хоча б десята частина - отримаємо ще один спалах хвороби", - вказав речник МВС Артем Шевченко.

Щоб цього не сталося, з його слів, правоохоронці проводять переговори з Радами церков і просять закликати пастви не приходити на службу, а лишатися вдома.

Водночас директор департаменту нагадав, що рішенням Київської комісії з техногенної та екологічної катастрофи Києво-Печерська лавра закрита для відвідування. Там чергують поліцейські та гвардійці.

Нагадаємо, Президент Зеленський записав чергове звернення, у якому закликав святкувати Великдень вдома.

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