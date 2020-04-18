МВС: якщо служби на Пасху відвідає десята частина від торішньої кількості людей, буде ще один спалах COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Якщо служби у церквах на Великдень відвідає десята частина від торішньої кількості людей, буде ще один спалах COVID-19. Про це повідомив директор департаменту комунікації МВС, передає УНН з посиланням на повідомлення МВС у Facebook.
"Минулоріч релігійні служби відвідало 7,5 мільйонів українців, якщо цього року прийде хоча б десята частина - отримаємо ще один спалах хвороби", - вказав речник МВС Артем Шевченко.
Щоб цього не сталося, з його слів, правоохоронці проводять переговори з Радами церков і просять закликати пастви не приходити на службу, а лишатися вдома.
Водночас директор департаменту нагадав, що рішенням Київської комісії з техногенної та екологічної катастрофи Києво-Печерська лавра закрита для відвідування. Там чергують поліцейські та гвардійці.
Нагадаємо, Президент Зеленський записав чергове звернення, у якому закликав святкувати Великдень вдома.