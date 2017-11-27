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Муженко: ЗСУ наступного року продовжать нарощувати бойові спроможності

Муженко: ЗСУ наступного року продовжать нарощувати бойові спроможності

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Збройні Сили України наступного року продовжать нарощувати оперативні та бойові спроможності. Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-служба Генерального штабу ЗСУ, про це на нараді за підсумками діяльності ЗСУ у 2017 році заявив міністр оборони України Віктор Муженко, передає УНН.

“Нарощення оперативних і бойових спроможностей Збройних Сил України було і залишається головним завданням поточного та наступного року”, — сказав В.Муженко.

Він зазначив, що поряд з цим завданнями 2018 року є забезпечення реалізації завдань з реформування та розвитку Збройних Сил, організація всебічного забезпечення військ (сил) та удосконалення нормативно-правової бази їхньої діяльності.

Як повідомляв УНН, у Генштабі розповіли про зміну підготовки військ зв'язку.

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