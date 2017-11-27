Муженко: ВСУ в следующем году продолжат наращивать боевые возможности
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Вооруженные Силы Украины в следующем году продолжат наращивать оперативные и боевые способности. Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба Генерального штаба ВСУ, об этом на совещании по итогам деятельности ВСУ в 2017 году заявил министр обороны Украины Виктор Муженко, передает УНН.
"Наращивание оперативных и боевых возможностей Вооруженных Сил Украины было и остается главной задачей текущего и следующего года", - сказал В.Муженко.
Он отметил, что наряду с этим задачами 2018 года являются обеспечение реализации задач по реформированию и развитию Вооруженных Сил, организация всестороннего обеспечения войск (сил) и совершенствование нормативно-правовой базы их деятельности.
Как сообщал УНН, в Генштабе рассказали об изменении подготовки войск связи.