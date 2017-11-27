Муженко: ВСУ в следующем году продолжат наращивать боевые возможности

"Наращивание оперативных и боевых возможностей Вооруженных Сил Украины было и остается главной задачей текущего и следующего года", - сказал В.Муженко.

Он отметил, что наряду с этим задачами 2018 года являются обеспечение реализации задач по реформированию и развитию Вооруженных Сил, организация всестороннего обеспечения войск (сил) и совершенствование нормативно-правовой базы их деятельности.

Как сообщал УНН, в Генштабе рассказали об изменении подготовки войск связи.