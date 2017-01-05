Можливі кібератаки РФ є "актом війни" - сенатор Дж.Маккейн

Передбачувані кібератаки з боку Росії на політичні організації США, які, як стверджується, вплинули на президентські вибори, були “актом війни”. Таку заяву зробив у середу, 4 січня, сенатор Джон Маккейн.

“Якщо ви намагаєтеся зруйнувати фундамент демократії, ви руйнуєте націю,” — додав він.

Дж.Маккейн уточнив, що він не має на увазі щось на кшталт “ядерної атаки”. “Я говорю про те, що атака на фундаментальну структуру нації... це є актом війни,” — сказав політик.

При цьому обраний президент США Дональд Трамп в черговий раз поставив під сумнів роботу американських спецслужб щодо можливих кібератак. Трамп на своїй сторінці в Twitter назвав “дуже дивним” те, що брифінг, під час якого повинні були повідомити подробиці хакерських атак, був відкладений до п’ятниці. Політик припустив, що спецслужбам потрібно більше часу для збору доказів.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп проведе зустріч з представниками американської розвідки щодо кібератак у п’ятницю 6 січня.