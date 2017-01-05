Возможные кибератаки РФ являются "актом войны" - сенатор Дж.Маккейн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Сенатор Джон Маккейн назвал предполагаемые кибернападения со стороны РФ "актом войны". Избранный президент США Дональд Трамп в связи с хакерским скандалом снова поставил под сомнение работу спецслужб, передает УНН со ссылкой на DW.
Предполагаемые кибератаки со стороны России на политические организации США, которые, как утверждается, повлияли на президентские выборы были "актом войны". Такое заявление сделал в среду, 4 января, сенатор Джон Маккейн.
"Если вы пытаетесь разрушить фундамент демократии, вы разрушаете нацию", - добавил он.
Дж.Маккейн уточнил, что он не имеет в виду что-то вроде "ядерной атаки". "Я говорю о том, что атака на фундаментальную структуру нации ... это является актом войны", - сказал политик.
При этом избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз поставил под сомнение работу американских спецслужб о возможных кибератаках. Трамп на своей странице в Twitter назвал "очень странным" то, что брифинг, в ходе которого должны были сообщить подробности хакерских атак, был отложен до пятницы. Политик предположил, что спецслужбам нужно больше времени для сбора доказательств.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп проведет встречу с представителями американской разведки по кибератак в пятницу 6 января.