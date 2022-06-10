Можливі будь-які сценарії: у МВС оцінили загрозу повторного наступу окупантів на Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. На даний час загрози повторного наступу на Київ з боку російських військ немає. Однак, ситуація може змінитися у будь-який день. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Цитата
"Поблизу білоруського кордону зосередження військ немає, але ми розуміємо, що завтра можливі будь-які сценарії",- запевнив міністр.
Деталі
Наразі у Київській області триває серйозна підготовка щодо зміцнення оборони для того, щоб сценарії тримісячної давності не повторилися у майбутньому.
Міністр також нагадав, що загроза ракетних ударів по Києву нікуди не зникла, бо будь-яке місце в Україні може стати ціллю росії.
"Потенційні цілі включають київський урядовий квартал та історичний центр", - наголосив Монастирський.
Доповнення
Раніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що росія все ще хоче захопити Київ.
Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба запевнив, що на Київщині укріплені оборонні лінії та посилений особовий склад військових.