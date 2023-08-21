Можемо взяти участь у відновленні пошкоджених історичних будівель в Одесі - прем’єр Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс обговорив з Президентом України Володимир Зеленським можливість взяття участі у відновленні пошкоджень, які зазнали історичні будівлі Одеси через російські атаки. Про це Міцотакіс сказав на спільній пресконференції із Зеленським, передає УНН.
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«Греція буде присутня в титанічних зусиллях з реконструкції та відбудови вашої країни (України – ред.). Відкриваючи наш великий досвід у будівельному секторі через державне та приватне партнерство. Маючи потужні можливості у сфері цифровізації, охорони здоров’я, охорони пам’яток культури з фокусом на Одесу...Ми сьогодні з вами обговорили, що ми можемо взяти участь у відновленні пошкоджень, які зазнали історичні будівлі», - розповів Міцотакіс.
Зеленський відповідаючи на заяву Міцотакіс про те, що Греція могла б зосередитися на допомозі у відновлення Одеси, зазначив, що Україна та Греція можуть дуже швидко опрацювати необхідні кроки для цього.
Доповнення
Раніше грецький консул в Одесі Дімітріос Дохтсіс запропонував Одесі допомогу в реставрації пам’яток архітектури, які постраждали в результаті обстрілів рф.