Можем принять участие в восстановлении повреждений исторических зданий в Одессе - премьер Греции

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«Греция будет присутствовать в титанических усилиях по реконструкции и восстановлению вашей страны (Украины – ред.). Открывая наш большой опыт в строительном секторе через государственное и частное партнерство. Имея мощные возможности в сфере цифровизации, здравоохранения, охраны памятников культуры с фокусом на Одессу...Мы сегодня с вами обсудили, что мы можем принять участие в восстановлении повреждений, которым подверглись исторические здания», - рассказал Мицотакис.

Зеленский отвечая на заявление Мицотакиса о том, что Греция могла бы сосредоточиться на помощи в восстановлении Одессы, отметил, что Украина и Греция могут очень быстро проработать необходимые шаги для этого.

Дополнение

Ранее греческий консул в Одессе Димитриос Дохтсис предложил Одессе помощь в реставрации памятников архитектуры, пострадавших в результате обстрелов рф.