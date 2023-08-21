Можем принять участие в восстановлении повреждений исторических зданий в Одессе - премьер Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с Президентом Украины Владимир Зеленским возможность принятия участия в восстановлении повреждений, которым подверглись исторические здания Одессы из-за российских атак. Об этом Мицотакис сказал на совместной пресс-конференции с Зеленским, передает УНН.
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«Греция будет присутствовать в титанических усилиях по реконструкции и восстановлению вашей страны (Украины – ред.). Открывая наш большой опыт в строительном секторе через государственное и частное партнерство. Имея мощные возможности в сфере цифровизации, здравоохранения, охраны памятников культуры с фокусом на Одессу...Мы сегодня с вами обсудили, что мы можем принять участие в восстановлении повреждений, которым подверглись исторические здания», - рассказал Мицотакис.
Зеленский отвечая на заявление Мицотакиса о том, что Греция могла бы сосредоточиться на помощи в восстановлении Одессы, отметил, что Украина и Греция могут очень быстро проработать необходимые шаги для этого.
Дополнение
Ранее греческий консул в Одессе Димитриос Дохтсис предложил Одессе помощь в реставрации памятников архитектуры, пострадавших в результате обстрелов рф.