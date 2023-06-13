Може бути небезпечно: Труханов закликав мешканців Одеси не прибирати пляжі самостійно
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Мер Одеси Геннадій Труханов закликав одеситів не прибирати пляжі самостійно, адже це може бути небезпечно, передає УНН.
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За словами Труханова, всі, хто хочуть взяти участь у прибиранні узбережжя, можуть це зробити та долучитися до комунальників, які отримали відповідний дозвіл та приступили до робіт на конкретній ділянці узбережжя.
Наразі роботи ведуться на пляжі "Ланжерон". Всі інші ділянки узбережжя прибиратимуться після перевірки військовими на предмет наявності вибухонебезпечних предметів.
"В першу чергу, ці роботи мають бути безпечними. Тому в разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, роботи буде зупинено. На сьогодні ми виділили всю необхідну техніку. Участь у прибиранні беруть працівники наших ЖКСів та комунальних підприємств", - зазначив Труханов.
Нагадаємо
Прикордонники з Силами оборони за тиждень виявили 6 мін, яких вимило течією через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, та прибило до узбережжя Одещини. Частина з них детонувала довільно у морі, решту - контрольовано підірвали.