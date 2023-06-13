Может быть опасно: Труханов призвал жителей Одессы не убирать пляжи самостоятельно
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал одесситов не убирать пляжи самостоятельно, ведь это может быть опасно, передает УНН.
Детали
По словам Труханова, все, кто хотят принять участие в уборке побережья, могут это сделать и присоединиться к коммунальщикам, которые получили соответствующее разрешение и приступили к работам на конкретном участке побережья.
В настоящее время работы ведутся на пляже "Ланжерон". Все остальные участки побережья будут убираться после проверки военными на предмет наличия взрывоопасных предметов.
"В первую очередь, эти работы должны быть безопасными. Поэтому в случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов, работы будут остановлены. На сегодня мы выделили всю необходимую технику. Участие в уборке принимают работники наших ЖКСов и коммунальных предприятий", - отметил Труханов.
Напомним
Пограничники с Силами обороны за неделю обнаружили 6 мин, которых вымыло течением из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС, и прибило к побережью Одесской области. Часть из них детонировала произвольно в море, остальные - контролируемо взорвали.