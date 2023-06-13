Может быть опасно: Труханов призвал жителей Одессы не убирать пляжи самостоятельно

Детали

По словам Труханова, все, кто хотят принять участие в уборке побережья, могут это сделать и присоединиться к коммунальщикам, которые получили соответствующее разрешение и приступили к работам на конкретном участке побережья.

В настоящее время работы ведутся на пляже "Ланжерон". Все остальные участки побережья будут убираться после проверки военными на предмет наличия взрывоопасных предметов.

"В первую очередь, эти работы должны быть безопасными. Поэтому в случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов, работы будут остановлены. На сегодня мы выделили всю необходимую технику. Участие в уборке принимают работники наших ЖКСов и коммунальных предприятий", - отметил Труханов.

Напомним

Пограничники с Силами обороны за неделю обнаружили 6 мин, которых вымыло течением из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС, и прибило к побережью Одесской области. Часть из них детонировала произвольно в море, остальные - контролируемо взорвали.