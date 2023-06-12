За тиждень на узбережжя Одещини течією викинуло 6 мін
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Прикордонники з Силами оборони за тиждень виявили 6 мін, яких вимило течією через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, та прибило до узбережжя Одещини. Частина з них детонувала довільно у морі, решту - контрольовано підірвали, передає УНН з посиланням на ДПСУ.
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"За тиждень прикордонники разом з Силами Оборони виявили 6 мін, які течією викинуло на узбережжя Одещини. Більшість З вибухонебезпечних предметів знищили шляхом контрольованого підриву. Деякі – детонують самі у воді", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.
"Тому закликаємо громадян не прибирати самостійно сміття з берегової смуги. Бережіть себе та оточуючих!", - додало відомство.
Доповнення
Через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС до берега Одещини з Херсону течією приносить різних тварин, зокрема, змій, ондатр та тритонів. Про це повідомив директор Одеського зоопарку Ігор Беляков.
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