За неделю на побережье Одесской области течением выбросило 6 мин
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Пограничники с Силами обороны за неделю обнаружили 6 мин, которых вымыло течением из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС, и прибило к побережью Одесской области. Часть из них детонировала произвольно в море, остальные - контролируемо взорвали, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.
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"За неделю пограничники вместе с Силами Обороны обнаружили 6 мин, которые течением выбросило на побережье Одесской области. Большинство из взрывоопасных предметов уничтожили путем контролируемого подрыва. Некоторые – детонируют сами в воде", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.
"Поэтому призываем граждан не убирать самостоятельно мусор с береговой полосы. Берегите себя и окружающих!", - добавило ведомство.
Дополнение
Из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС к берегу Одесской области из Херсона течением приносит различных животных, в частности, змей, ондатр и тритонов. Об этом сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.
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