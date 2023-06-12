За неделю на побережье Одесской области течением выбросило 6 мин

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"За неделю пограничники вместе с Силами Обороны обнаружили 6 мин, которые течением выбросило на побережье Одесской области. Большинство из взрывоопасных предметов уничтожили путем контролируемого подрыва. Некоторые – детонируют сами в воде", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"Поэтому призываем граждан не убирать самостоятельно мусор с береговой полосы. Берегите себя и окружающих!", - добавило ведомство.

Дополнение

Из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС к берегу Одесской области из Херсона течением приносит различных животных, в частности, змей, ондатр и тритонов. Об этом сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

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