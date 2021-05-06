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МОЗ погодило документи на старт медзакупівель на суму 4,7 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Міністерство охорони здоров’я погодило документи на старт закупівельних процедур загалом на суму 4,7 млрд грн. Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.

Деталі

Так зі слів Шаталової, у 2021 році в Державному бюджеті України на виконання бюджетної програми щодо забезпечення медичних заходів та окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру передбачено бюджетних асигнувань на суму 10,3 млрд грн.

Державному підприємству “Медичні закупівлі України” доручено закупівлю лікарських засобів та медичних виробів на 6,3 млрд грн. Це стосується 530 номенклатурних позицій.

“Після надходження 16 квітня від МЗУ медико-технічних вимог протягом тижня експертні групи опрацювали та міністерство погодило документи на старт закупівельних процедур загалом на суму 4,7 млрд грн”, — сказала заступниця міністра.

Доповнення

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що Міністерство охорони здоров’я за підсумками 2020 року вважає неефективною діяльність ДП “Медзакупівлі”, адже воно провалило 103 тендери на закупівлю ліків.

Зі слів Шаталової, ДП “Медичні закупівлі України” минулого року зірвало закупівлі препаратів та медичних виробів на суму 949,7 млн грн.

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