Минздрав согласовал документы на старт медзакупок на сумму 4,7 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Министерство здравоохранения согласовало документы на старт закупочных процедур в целом на сумму 4,7 млрд грн. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.
Детали
Так по словам Шаталовой, в 2021 году в Государственном бюджете Украины на выполнение бюджетной программы по обеспечению медицинских мероприятий и отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму 10,3 млрд грн.
Государственному предприятию “Медицинские закупки Украины” поручено закупку лекарственных средств и медицинских изделий на 6,3 млрд грн. Это касается 530 номенклатурных позиций.
“После поступления 16 апреля от МЗУ медико-технических требований в течение недели экспертные группы разработали и министерство согласовало документы на старт закупочных процедур в целом на сумму 4,7 млрд грн”, — сказала заместитель министра.
Дополнение
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Министерство здравоохранения по итогам 2020 года считает неэффективной деятельность ГП “Медзакупки”, ведь оно провалило 103 тендера на закупку лекарств.
По словам Шаталова, ГП “Медицинские закупки Украины” в прошлом году сорвало закупки препаратов и медицинских изделий на сумму 949,7 млн грн.