МОЗ назвало регіони з найбільшим приростом хворих на COVID-19 за добу

“Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області – 883 випадки, в Житомирській області – 708 випадків, місті Київ – 689 випадків, в Донецькій області – 545 випадків та у Хмельницькій області - 424 випадки”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 7 959 випадків COVID-19, з них 257 - у дітей та 253 - у медичних працівників.



