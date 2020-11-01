Минздрав назвал регионы с наибольшим приростом больных COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Харьковской области - 883 и Житомирской области - 708. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области - 883 случая, в Житомирской области - 708 случаев, городе Киев - 689 случаев, в Донецкой области - 545 случаев и в Хмельницкой области - 424 случая", - сказал Степанов.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили 7959 случаев COVID-19, из них 257 - у детей и 253 - у медицинских работников.