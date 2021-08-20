Моторошна ДТП на Запоріжжі: загиблих дітей вже троє, відкрито провадження

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Внаслідок лобового зіткнення двох легкових автомобілів на трасі у Запорізькій області вже п’ятеро загиблих, у тому числі троє малолітніх дітей, ще двоє осіб отримали тілесні ушкодження. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у поліції області.

Деталі

За даними поліції, про ДТП їм повідомили 20 серпня приблизно о 4 годині 40 хвилин.

Попередньо встановлено, що приблизно о 4:30 на автодорозі "Харків-Сімферополь" водій автомобіля Opel Astra 1990 року народження, з пасажиркою 1989 року народження, їхав з Мелітополя в бік міста Василівка.

Opel Astra "виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем Mercedes-190. Внаслідок цього відбулося перекидання другої іномарки до кювету, де транспортний засіб загорівся. У результаті ДТП водій та чотири пасажири автомобіля Mercedes-190 загинули на місці. Серед них троє малолітніх дітей", - розповіли у поліції.

Водій першої іномарки та його пасажирка з тілесними ушкодженнями доставлені до районної лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих у цій ДТП.

Доповнення

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-липні в Україні сталося 102 977 ДТП, що на 18,5% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 12 994 ДТП – з травмованими (-5,18%), у яких загинуло 1575 людей (-11,1%) та 16 017 людей отримали травми (-6,2%).

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