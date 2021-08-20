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Жуткое ДТП на Запорожье: погибших детей уже трое, открыто производство

Жуткое ДТП на Запорожье: погибших детей уже трое, открыто производство

Киев  •  УНН

 • 81173 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Запорожской области уже пятеро погибших, в том числе трое малолетних детей, еще двое человек получили телесные повреждения. По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Об этом сообщили УНН в полиции области.

Детали

По данным полиции, о ДТП им сообщили 20 августа примерно в 4 часа 40 минут.

Предварительно установлено, что примерно в 4:30 на автодороге "Харьков-Симферополь" водитель автомобиля Opel Astra 1990 года рождения, с пассажиркой 1989 года рождения, ехал из Мелитополя в сторону города Васильевка.

Opel Astra "выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-190. Вследствие этого произошло опрокидывание второй иномарки в кювет, где транспортное средство загорелось. В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Mercedes-190 погибли на месте. Среди них трое малолетних детей", - рассказали в полиции.

Водитель первой иномарки и его пассажирка с телесными повреждениями доставлены в районную больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Ранее сообщалось о четырех погибших в этом ДТП.

Дополнение

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-июле в Украине произошло 102 977 ДТП, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 12 994 ДТП - с травмированными (-5,18%), в которых погибло 1575 человек (-11,1%) и 16 017 человек получили травмы (-6,2%).

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