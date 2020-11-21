МОН: 21 науковець отримає держстипендії за роботу з увічнення подій Революції гідності

“Державні іменні стипендії для увічнення подій Революції гідності та вшанування подвигу Героїв України — Героїв Небесної сотні — призначено 21 молодому вченому... У період з 12 до 19 листопада 2020 року розглянуто матеріали, подані 153 претендентами, які працюють або навчаються в закладах вищої освіти та наукових установах”, — мовиться в повідомленні МОН.

За даними міністерства, переможці конкурсу з 2021 року отримуватимуть стипендію в розмірі двох прожиткових мінімумів.

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“Відбір претендентів відбувався за кількома номінаціями (іменні стипендії в честь загиблих Героїв Небесної сотні — ред.): стипендія імені Дмитра Максимова — 4 особи; стипендія імені Назарія Войтовича — 5 осіб; стипендія імені Романа Гурика — 4 особи; стипендія імені Устима Голоднюка — 5 осіб; стипендія імені Юрія Поправки — 3 особи”, — додади у МОН.

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Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначається День гідності та свободи, що знаменує початок цього дня двох революцій: Помаранчевої (2004 року) та Революції гідності (2013 року).