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"Лідери Майдану" заявили про виклик на допит у ДБР, у Бюро назвали це маніпуляцією

"Лідери Майдану" заявили про виклик на допит у ДБР, у Бюро назвали це маніпуляцією

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Інформація щодо виклику на допити до ДБР учасників Революції Гідності з політичних мотивів є недостовірною та маніпулятивною. Про це заявили у пресцентрі Державного бюро розслідувань, передає УНН.

“Напередодні Дня Гідності та Свободи у засобах масової інформації поширюється недостовірна інформація щодо виклику на допити до ДБР учасників Революції Гідності з політичних мотивів.

Повідомляємо, кримінальне провадження за статтею 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) зареєстроване Офісом Генерального прокурора на виконання рішення суду. Досудове розслідування відповідно до статті 214 КПК України доручено Державному бюро розслідувань.

Слідчі дії, а саме допити вказаних осіб у якості свідків, зумовлені необхідністю виконання статті 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження”, — повідомили у ДБР.

У пресцентрі також додали, що виклики осіб на допити до ДБР скасовано у зв’язку з поширенням епідемії COVID-19, про що їх завчасно повідомлено.

“Інформація про політичні мотиви викликів учасників Революції Гідності на допити до ДБР не відповідає дійсності”, — підкреслили у ДБР.

У відомстві пояснили, що на їх думку “підтвердженням маніпуляцій щодо приурочення вказаних викликів” на допит до Дня Гідності та Свободи є те, що “допити скасовані ще 2 тижні тому, але свідки про факт викликів заявляють лише тепер”.

Цьому повідомленню правоохоронців передувала низка заяв від громадських діячів та політиків, що брали активну участь у подіях Революції гідності, щодо виклику їх на допит. З-поміж тих, хто заявив про отримання такої повістки, є колишній секретар РНБО Олександр Турчинов, експрем’єр Арсеній Яценюк, ексдепутатка Тетяна Чорновол та ще низка декілька осіб. Втім, Чорновол зазначила, що допит перенесли.

Із 20 листопада 2019 року, згідно із ухваленими змінами до законодавства, органи прокуратури втратили право проводити досудове розслідування у кримінальних провадженнях і справи про розстріли учасників Революції гідності — “справи Майдану” — перейшли до Державного бюро розслідувань.

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