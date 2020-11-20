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"Лидеры Майдана" заявили о вызове на допрос в ГБР, в Бюро назвали это манипуляцией

"Лидеры Майдана" заявили о вызове на допрос в ГБР, в Бюро назвали это манипуляцией

Киев  •  УНН

 • 18472 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Информация о вызове на допросы в ГБР участников Революции Достоинства по политическим мотивам является недостоверной и манипулятивной. Об этом заявили в пресс-центре Государственного бюро расследований, передает УНН.

“Накануне Дня Достоинства и Свободы в средствах массовой информации распространяется недостоверная информация о вызове на допросы в ГБР участников Революции Достоинства по политическим мотивам.

Сообщаем, уголовное производство по статье 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) зарегистрировано Офисом Генерального прокурора во исполнение решения суда. Досудебное расследование в соответствии со статьей 214 УПК Украины поручено Государственному бюро расследований.

Следственные действия, а именно допросы указанных лиц в качестве свидетелей, обусловленные необходимостью выполнения статьи 2 УПК Украины относительно обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования всех обстоятельств уголовного производства”, — сообщили в ГБР.

В пресс-центре также добавили, что вызовы лиц на допросы в ГБР отменены в связи с распространением эпидемии COVID-19, о чем их заблаговременно сообщено.

“Информация о политических мотивах вызовов участников Революции Достоинства на допросы в ГБР не соответствует действительности”, — подчеркнули в ГБР.

В ведомстве пояснили, что по их мнению “подтверждением манипуляций по приурочению указанных вызовов” на допрос ко Дню Достоинства и Свободы является то, что “допросы отменены еще 2 недели назад, но свидетели о факте вызовов заявляют только сейчас”.

Этому сообщению правоохранителей предшествовал ряд заявлений от общественных деятелей и политиков, принимавших активное участие в событиях Революции достоинства, о вызове их на допрос. Среди тех, кто заявил о получении такой повестки, является бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-депутат Татьяна Чорновил и еще ряд несколько человек. Впрочем, Чорновил отметила, что допрос перенесли.

С 20 ноября 2019 года, в соответствии с принятыми изменениями в законодательство, органы прокуратуры потеряли право проводить досудебное расследование по уголовным производствах и дела о расстрелах участников Революции достоинства — “дела Майдана” — перешли в Государственный бюро расследований.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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