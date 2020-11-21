МОН: 21 ученый получит госстипендии за работу по увековечению событий Революции достоинства
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министерство образования и науки Украины предоставит 21 ученому государственную стипендии для увековечения событий Революции достоинства и чествования подвига Героев Небесной сотни. Об этом сообщили в пресс-центре Минобразования, передает УНН.
“Государственные именные стипендии для увековечения событий Революции достоинства и чествования подвига Героев Украины — Героев Небесной сотни — назначены 21 молодому ученому ... В период с 12 по 19 ноября 2020 рассмотрены материалы, представленные 153 претендентами, которые работают или учатся в учреждениях высшего образования и научных учреждениях”, — говорится в сообщении МОН.
По данным министерства, победители конкурса за 2021 год будут получать стипендию в размере двух прожиточных минимумов.
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“Отбор претендентов проходил по нескольким номинациям (именные стипендии в честь погибших Героев Небесной сотни — ред.): Стипендия имени Дмитрия Максимова — 4 человека; стипендия имени Назария Войтовича — 5 человек; стипендия имени Романа Гурика — 4 человека; стипендия имени Устим Голоднюк — 5 человек; стипендия имени Юрия Поправки — 3 человека”, — добавят в МОН.
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Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечается День достоинства и свободы, знаменующий начало этого дня двух революций: оранжевой (2004) и Революции достоинства (2013 года).