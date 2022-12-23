Молдова спростила правила в’їзду для українців

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Нацкомісія доповнила рішення про порядок в'їзду українських громадян, ухвалене 24 лютого. Тепер громадяни України зможуть в'їжджати до Молдови з Румунії на підставі: посвідчення особи (ID-картка, внутрішній паспорт), звичайного паспорта, а також інших документів, що посвідчують особу (посвідчення особи громадянина України, видане посольством України в Молдові, тимчасове посвідчення особи, видане Бюро міграції, водійські права, посвідка на проживання, військовий квиток тощо).

Крім цього, вони можуть пред'явити копії цих документів або документи в електронному форматі, а також документи з вичерпаним терміном дії.

Додамо, що раніше таке положення діяло лише в разі в'їзду в Молдову з України. На основі тих самих документів вони зможуть виїхати з Молдови в Україну.

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