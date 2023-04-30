МКЧХ не має доступу до значної кількості місць несвободи українських військовополонених
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Представники МКЧХ не мають доступу до значної кількості місць несвободи й, не можуть фіксувати стан здоров’я військовополонених. Про це повідомляє УНН з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Повідомляється, що у Координаційному штабі відбулася зустріч з родинами Захисників 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
З родичами й близькими полонених морських піхотинців спілкувався представник Координаційного штабу.
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«Він зазначив, що інформація про місця утримання полонених військовослужбовців надходить з різних джерел, проте вона не може вважатися офіційною, бо російська федерація не надає відповідних підтверджень. Також завжди існує ймовірність зміни місця утримання, бо полонених можуть перевозити», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що родичі звернули увагу на те, що їхні близькі вже рік перебувають у полоні, а це чинить додатковий негативний вплив на стан їхнього здоров’я.
«Представник Штабу зауважив, що місця утримання повинні відвідувати представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, як це передбачено Женевськими конвенціями. Проте країна-агресорка не виконує взятих на себе зобов’язань, тому представники МКЧХ не мають доступу до значної кількості місць несвободи і, відповідно, не мають можливості фіксувати стан здоров’я військовополонених», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомляв, що в сучасній Європі існують концтабори, але фактично відсутня організація, що здатна відвідувати людей в полоні та моніторити їх стан.