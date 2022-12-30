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Єрмак: ми не приймаємо того, що чуємо від МКЧХ

Єрмак: ми не приймаємо того, що чуємо від МКЧХ

Київ • УНН

 • 323890 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що в сучасній Європі існують концтабори, але фактично відсутня організація, що здатна відвідувати людей в полоні та моніторити їх стан. Його заяву під час відвідування координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими цитує ОП, передає УНН.

Цитата

«Ми не приймаємо того, що чуємо від МКЧХ. Це неможливо, що у ХХІ сторіччі у центрі Європи існують концтабори, а вони місяцями чекають погодження, щоб туди потрапити та перевірити умови», – заявив Єрмак.

Він додав, що сьогодні фактично відсутня міжнародна організація, яка може відвідувати місця утримання українських полонених, моніторити їхній стан здоров’я, контролювати умови перебування.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав МКЧХ допомогти зі звільненням українських військовополонених та поверненням українських дітей, депортованих окупантами для усиновлення в рф.

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