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Ермак: мы не принимаем того, что слышим от МККК

Ермак: мы не принимаем того, что слышим от МККК

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что в современной Европе существуют концлагеря, но фактически отсутствует организация, способная посещать людей в плену и мониторить их состояние. Его заявление во время посещения координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными цитирует ОП, передает УНН.

Цитата

«Мы не принимаем того, что слышим от МККК. Это невозможно, что в XXI веке в центре Европы существуют концлагеря, а они месяцами ждут согласования, чтобы туда попасть и проверить условия», – заявил Ермак.

Он добавил, что сегодня фактически отсутствует международная организация, которая может посещать места содержания украинских пленных, мониторить их состояние здоровья, контролировать условия пребывания.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал МККК помочь с освобождением украинских военнопленных и возвращением украинских детей, депортированных оккупантами для усыновления в рф.

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