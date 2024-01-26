Між трьома організаціями розподілять грант у 1 000 000 грн від Фонду Вадима Столара

ukenru
29 березня, 19:41 • 42720 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 96546 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 115726 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 117432 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 232933 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156949 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147545 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133289 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121734 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112885 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
86 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 34203 перегляди
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 32505 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 34872 перегляди
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 31075 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 31980 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 232935 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385751 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440875 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449230 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358646 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 115731 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130746 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124936 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98907 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107992 перегляди
Актуальне
Між трьома організаціями розподілять грант у 1 000 000 грн від Фонду Вадима Столара

Між трьома організаціями розподілять грант у 1 000 000 грн від Фонду Вадима Столара

Київ • УНН

 • 21176 перегляди

Між трьома організаціями розподілять грант у 1 000 000 грн від Фонду Вадима Столара

Завершився конкурс на здобуття цільових грантів від Фонду Вадима Столара, його переможці отримають разову допомогу в межах 1 000 000 гривень загального фінансування на реалізацію своїх проєктів. Про це йдеться у матеріалі "Українських новин", передає УНН.

ЗМІ повідомляють, що після завершення навесні 2023 року першої грантової програми у Фонді Вадима Столара ухвалили рішення обов'язково продовжувати її. Але цього разу вирішили сфокусуватися на напрямах фізичного та психологічного відновлення українців, які постраждали внаслідок російської воєнної агресії. У межах цих напрямів організатори визначили конкретні проєкти для подальшого фінансування.

"У межах другої грантової програми ми провели велику попередню роботу, – розповідає директор Фонду Андрій Фещенко. – Ми розробили детальні умови конкурсу, провели інформаційну кампанію, отримали понад 100 заявок та кожну з них уважно вивчили. Як результат аналізу запропонованих проєктів було визначено фіналістів, до кожного з яких ми приїхали особисто та детально поспілкувалися. Так було обрано трьох переможців конкурсу, і, маю зізнатися, цей вибір був дуже нелегким. Усі, просто всі без винятку проєкти, що беруть участь у конкурсі, були цікавими та корисними, а люди, які представляють ці проєкти, – непересічними".

Як йдеться у матеріалі, переможцями другої грантової програми Фонду Вадима Столара стали Благодійний фонд "Добрі вчинки разом", Благодійний фонд "Сильні та незламні" та ГО "Почни з себе!".

"Харківський БФ "Добрі вчинки разом" презентував проєкт "Самодопомога: майстерність стресової стійкості". Він спрямований на психологічну підтримку жителів Харкова та Харківської області, надання їм навичок і знань щодо самодопомоги у стресових ситуаціях, – зазначила менеджерка проєкту Фонду  Юлія Уласик. – БФ "Сильні та незламні" з Київщини запропонував забезпечити військових та цивільних ветеранів, людей з інвалідністю можливістю проходити реабілітацію в кабінеті з необхідним обладнанням на базі Миронівської лікарні відновного лікування. ГО "Почни з себе!" з Бучі представила проєкт зі створення громадського простору для психоемоційного розвантаження дітей із сімей вимушених переселенців та учасників бойових дій".

Кожен з цих проєктів отримає цільові кошти від Фонду після проведення всіх необхідних процедур.

Засновник Фонду Вадим Столар переконаний у значущості та великих перспективах грантових програм:

"Такі проєкти допомагають встановлювати міцні зв’язки, налагоджувати широку співпрацю з однодумцями по всій країні. Весь наш досвід показує, що разом ми здатні бути набагато ефективнішими й допомагати більшій кількості людей. Тому ми обов'язково будемо продовжувати та розвивати цю практику в майбутньому".

Позицію засновника повністю підтримала волонтерка Фонду Наталія Приходько:

"Грантові проєкти допомагають нам виявляти нагальні потреби українців через спілкування з широким колом людей по всій країні. І потім задовольняти ці потреби у колаборації з іншими організаціями. А ще такі проєкти формують своє особливе середовище, яке об'єднує благодійників, волонтерів, професіоналів у різних сферах і одержувачів допомоги, що сприяє становленню в Україні громадянського суспільства".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,323.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.37